Treni merci Cina-Europa da Jiangsu +32,7% in 11 mesi

(XINHUA) - NANCHINO, 21 DIC - La provincia cinese dello Jiangsu ha gestito più di 1.600 viaggi di treni merci Cina-Europa nei primi 11 mesi del 2021, con un aumento del 32,76% su base annua. Lo ha reso noto ieri l'autorità doganale di Nanchino.

Durante il periodo gennaio-novembre, i treni merci hanno trasportato 101.500 unità equivalenti a 20 piedi (Teu) di merci, in crescita di circa il 50% rispetto al 2020.

La provincia ha aggiunto sette nuove rotte dei treni per il trasporto merci Cina-Europa a partire da quest'anno, compresi i servizi Suzhou-Helsinki e Nanchino-Tilburg, che hanno portato il numero totale degli itinerari a 19, toccando più di 10 Paesi dell'Asia centrale, d'Europa e dell'Asean.

La dogana di Nanchino ha applicato un sistema di gestione delle informazioni logistiche per i treni merci, che semplifica notevolmente la dichiarazione e l'approvazione doganale.

La Cina ha messo in funzione il servizio di treno merci Cina-Europa nel 2011, che da allora è servito come collegamento cruciale per il commercio e la cooperazione economica attraverso il continente eurasiatico. (XINHUA)