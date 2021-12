In Cina aumenta accesso a cure per malattie rare

(XINHUA) - CHENGDU, 21 DIC - Xuanxuan, di due anni e mezzo, è sopravvissuto a una rarissima malattia renale all'inizio di dicembre grazie all'approvazione rapida del trapianto.

Al bambino è stata diagnosticata la sindrome di Denys-Drash, una malattia mortale con meno di 500 casi riportati in tutto il mondo. I sintomi di Xuanxuan erano peggiorati a novembre, che tuttavia al momento non era idoneo per un trapianto.

Alla fine i pediatri locali della provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, hanno fatto domanda alla commissione etica nazionale per i trapianti e hanno ottenuto un permesso speciale per l'operazione: un risultato degli sforzi della Cina per salvare la vita a circa 20 milioni di pazienti affetti da malattie rare.

Ogni anno a più di 200.000 persone in Cina vengono diagnosticate tali patologie, che spesso creano difficoltà a causa dei pochi metodi di trattamento disponibili e delle altissime spese mediche.

Per accelerare le approvazioni delle cure, la National Medical Products Administration (Nmpa) sta selezionando le medicine per le malattie rare nell'ambito di una revisione delle priorità. Secondo i dati ufficiali, sono state approvate per la commercializzazione in Cina più di 60 preparati per le patologie di questo tipo. (SEGUE)