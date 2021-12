In Cina aumenta accesso a cure per malattie rare (3)

(XINHUA) - CHENGDU, 21 DIC - La Cina sta anche cercando di migliorare le attività di diagnosi e di trattamento delle malattie rare. Più di 500 progetti di ricerca collaborativa su queste patologie sono in corso nei laboratori nazionali più importanti e nei centri di medicina traslazionale del Paese.

Parlando alla conferenza, Zhang Shuyang, presidente del Peking Union Medical Hospital, ha dichiarato che in Cina la ricerca clinica sulle malattie rare è stata aggiornata in un sistema di innovazione collaborativa, raggiungendo molteplici progressi nei campi del meccanismo genetico, dei marcatori diagnostici, della tipizzazione clinica e della patogenesi.

Un totale di 600.000 pazienti con malattie rare sono stati registrati in due banche dati nazionali, fornendo ai ricercatori e ai medici dati epidemiologici urgentemente necessari, ha commentato Zhang.

I pazienti come Xuanxuan e Maomao avranno probabilmente un futuro difficile, ma possono certamente aspettarsi tutto il sostegno necessario.

"Xuanxuan ha superato l'ostacolo più difficile", ha precisato Mao Yu, un pediatra presso il Sichuan Provincial People's Hospital, aggiungendo che nonostante tutte le sfide, lui e i suoi colleghi faranno del loro meglio per salvare ogni vita.

(XINHUA)