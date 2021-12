In Cina aumenta accesso a cure per malattie rare (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 21 DIC - L'autorità nazionale di regolamentazione dei farmaci si è impegnata a dare il via libera alle formulazioni per le malattie rare dalle necessità cliniche urgenti, disponibili sui mercati esteri ma non ancora commercializzati in Cina, entro 70 giorni.

Tra gli 81 farmaci esteri per i trattamenti urgenti elencati dalla Nmpa, più della metà sono per malattie rare, e 26 di essi sono già stati approvati per l'uso, come ha dichiarato Chen Shifei, vice capo della Nmpa.

Recentemente, su internet è diventato virale un video che mostra una negoziatrice dell'assicurazione sanitaria nazionale il cui intervento contribuisce a ridurre il prezzo di offerta di Spinraza da oltre 53.680 yuan (8.422 dollari) per dose a 33.000 yuan e ha ricevuto grande approvazione da parte degli utenti.

Spinraza è una medicina per l'atrofia muscolare spinale (Spinal muscular atrophy o Sma).

Maomao, un paziente di soli 3 anni colpito da Sma che vive nella provincia cinese orientale dello Jiangxi, beneficerà di questo accordo: "Ci sono voluti solo due anni perché il farmaco fosse incluso nella lista dei rimborsi da quando è stato approvato", ha detto la madre di Maomao, aggiungendo che "è un miracolo".

In una conferenza di due giorni sulle malattie rare che si è conclusa il 19 dicembre, Li Tao, vice capo della National Healthcare Security Administration, ha dichiarato che sette farmaci per le malattie rare sono stati inclusi nella lista di rimborso del servizio di assicurazione medica del Paese nel 2021, con una riduzione media del prezzo del 65%.

Al momento è consentito il rimborso di più di 40 farmaci per malattie rare, riducendo notevolmente le spese mediche per i pazienti. (SEGUE)