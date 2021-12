In Cina aspettativa vita media donne supera 80 anni

(XINHUA) - PECHINO, 21 DIC - L'aspettativa di vita media delle donne in Cina ha raggiunto gli 80,88 anni nel 2020, dai 77,37 anni registrati nel 2010; è quanto precisato oggi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

In un rapporto dell'ente sui risultati dell'Outline for the Development of Chinese Women (2011-2020), un piano dedicato allo sviluppo femminile, si legge infatti che nell'ultimo decennio, lo status sociale delle donne cinesi è stato aumentato significativamente e che anche il loro senso di realizzazione, felicità e sicurezza ha visto un drastico incremento.

Il divario di genere nell'istruzione obbligatoria è stato eliminato, con il tasso netto di iscrizione delle ragazze in età scolare che è rimasto al di sopra del 99,9% per sei anni consecutivi dal 2015, pari a quello dei ragazzi.

Con il miglioramento delle politiche per l'occupazione e per l'avvio di imprese avvenuto negli ultimi dieci anni, i canali di lavoro per le donne sono stati ampliati e la loro presenza numerica in termini di forza lavoro ha visto un aumento costante.

L'anno scorso nelle unità di lavoro delle aree urbane erano impiegate 67,79 milioni di donne, il 39,5% in più rispetto al 2010. Secondo il rapporto dell'Nbs, le donne rappresentano attualmente il 43,5% dell'occupazione totale in Cina.

Anche se sono stati fatti progressi storici nella promozione dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo a tutto tondo delle donne durante il decennio, nel documento si legge che la protezione dei loro diritti ed interessi in alcuni campi deve ancora essere rafforzata. (XINHUA)