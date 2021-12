Covid: Cina, modello AI mostra efficacia interventi

(XINHUA) - CANTON, 21 DIC - Alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto che le politiche di intervento precoce e rigoroso possono contenere in modo più efficace la diffusione del Covid-19.

Un gruppo guidato dall'epidemiologo cinese Zhong Nanshan insieme a Jarvis Lab, un laboratorio di intelligenza artificiale applicata alla medicina che fa capo al colosso tecnologico cinese Tencent, ha usato i dati di 145 Paesi dalla prima metà del 2020 per costruire un modello volto a valutare cosa sarebbe successo se non fossero state attuate le politiche di intervento.

Il risultato dimostra che tutti gli interventi hanno fatto diminuire significativamente l'indice Rt. Quest'ultimo (il numero di riproduzione variabile nel tempo) è il numero di infezioni secondarie prodotte da una singola infezione.

Buona parte degli interventi è risultato efficace, riducendo l'Rt circa 7-14 giorni dopo l'attuazione. Gli effetti si sono rafforzati fino a una riduzione massima di circa il 30% in 25-32 giorni. Tra le politiche di intervento, la chiusura delle scuole, dei luoghi di lavoro e la cancellazione di eventi pubblici si sono dimostrate le più efficaci.

I ricercatori hanno notato che le politiche di intervento più forti e rigide sono state le più efficaci nella fase iniziale dell'epidemia, mentre ci sono stati più casi d'infezione quando le politiche d'intervento sono state attuate nelle fasi intermedie e tardive.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Value in Health.

