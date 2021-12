Cina: scavi Pechino svelano misteri antico Regno Yan

(XINHUA) - PECHINO, 21 DIC - Gli archeologi cinesi recentemente hanno portato alla luce un numero significativo di manufatti risalenti alla dinastia Zhou occidentale (1046-771 a.C.) in un sito di reperti di Pechino che dovrebbe svelare il mistero dell'antico regno Yan.

Nel 2019 è stata lanciata una campagna di scavi nel sito di Liulihe, nel distretto sud-occidentale di Fangshan, a cui hanno preso parte esperti di otto istituti, tra cui la Peking University e la Chinese Academy of Social Sciences.

Si credeva che il sito fosse la capitale del Regno Yan durante la dinastia Zhou occidentale. Il sito contiene le mura della città in terra battuta, resti e aree di sepoltura. La storia di più di 3.000 anni rende quella in questione la più antica fonte tracciabile di civiltà urbana a Pechino.

Da ottobre a dicembre di quest'anno, dall'area sono state riportate alla luce cinque tombe antiche, tre siti abitativi, un fossato circolare e più di 100 reperti culturali, tra cui oggetti in bronzo, laccati, in ceramica, in avorio e conchiglie.

In una delle tombe è stata rinvenuta anche una brocca per il vino in bronzo e gli archeologi credono che le iscrizioni sul reperto siano una testimonianza scritta della storia della costruzione di Pechino risalente a più di 3.000 anni fa.

Il Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau ha fatto sapere che nonostante i contenuti delle iscrizioni sulla brocca in bronzo siano diversi da quelli presenti su altri manufatti dissotterrati dal sito negli anni '80, questi sono complementari e che si tratta di materiali di grande valore storico per lo studio delle antiche cronache del regno Yan.

Guo Jingning, funzionario dell'istituto, ha ricordato che il precedente tentativo di scavo sul sito di Liulihe è stato sospeso 40 anni fa a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua.

"I recenti scavi offrono informazioni cruciali per condurre gli studi sul rituale, sui sistemi feudali, sulle usanze di sepoltura e sulla pianificazione urbana durante la dinastia Zhou occidentale", ha aggiunto Chen Mingjie, direttore dell'ente.

