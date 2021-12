Cina: panda giganti gemelli incontrano il pubblico

(XINHUA) - CHONGQING, 21 DIC - Due panda gemelli, un maschio e una femmina, nati in uno zoo nel sud-ovest della Cina nella municipalità di Chongqing, hanno iniziato oggi a ricevere visitatori.

La sorella maggiore, chiamata 'Qizhen', e il fratello minore, 'Qibao', sono nati il 13 settembre nello zoo di Chongqing, dove è stata organizzata una festa per i primi 100 giorni dei due gemelli, i cui nomi insieme significano 'bambini preziosi'.

I gemelli stanno crescendo bene grazie all'impegno di tutto lo staff. La femmina pesa circa 5.420 grammi e il maschio 5.490 grammi, ha dichiarato Yin Yanqiang, direttore tecnico responsabile degli animali allo zoo di Chongqing.

Lo zoo ha iniziato ad allevare panda giganti negli anni '60 e a far riprodurre questi animali negli anni '80. Fino a oggi, 40 panda giganti sono nati qui in cattività. (XINHUA)