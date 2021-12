Cina: nuova sala espositiva nel Museo dell'Hubei

(XINHUA) - WUHAN, 21 DIC - L'Hubei Provincial Museum, situato nella città di Wuhan, nella Cina centrale, ha aperto ieri una nuova sala espositiva presso la quale sono state trasferite le sue opere più famose.

Il museo è uno dei più noti in Cina e ospita una collezione di oltre 240.000 pezzi e quasi 1.000 reperti storici e culturali del patrimonio statale.

La nuova sala presenta sei mostre a tema, una delle quali include il celebre set di campane in bronzo, il più grande mai portato alla luce in Cina rinvenuto nel 1978 presso la tomba del marchese Yi, un sovrano dello Stato Zeng durante la dinastia Zhou (1046-256 a.C.).

Un'altra esposizione tematica è dedicata alla Spada di Goujian, che prende il nome dal re dello stato di Yue durante il cosiddetto Periodo delle Primavere e degli Autunni (770-476 a.C.).

Con la nuova aggiunta, l'area dell'Hubei Provincial Museum raggiunge i 113.800 metri quadrati, circa 36.000 dei quali dedicati alle esposizioni. (XINHUA)