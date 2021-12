Cina: mostra arte contemporanea italiana a Chongqing

(XINHUA) - CHONGQING, 21 DIC - Una mostra d'arte contemporanea italiana, intitolata 'We Love Art, Vision and Creativity Made in Italy', ha aperto recentemente a Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

L'esposizione consiste in dipinti, installazioni e sculture di otto giovani artisti italiani ispirati da otto aziende del Belpaese. Guido Bilancini, Console Generale d'Italia a Chongqing, ha spiegato che la mostra esplora il rapporto tra arte, industria e società contemporanea. Secondo un comunicato stampa rilasciato dal Consolato, le opere mostrano una nuova visione creata da artisti e imprese attraverso la cooperazione congiunta, segnano la direzione per il collegamento tra arte e industria, e presentano la diversità, la poesia e la ricchezza del pensiero artistico contemporaneo.

La mostra fa anche parte delle attività culturali previste nel programma dell'Anno della cultura e del turismo Cina-Italia del 2022. (XINHUA)