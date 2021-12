Cina: disegno di legge per tutela Fiume Giallo

(XINHUA) - PECHINO, 21 DIC - Un nuovo disegno di legge sulla protezione del Fiume Giallo, il 'fiume madre' dello Stato cinese, è stato presentato ieri per la delibera alla sessione in corso del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo.

Il provvedimento include diverse misure, fra cui il divieto di pesca nei punti principali del bacino del fiume e l'istituzione di aree di riserva naturale per ripristinare il suo ambiente ecologico.

Sul documento si precisa che i dipartimenti competenti del Consiglio di Stato svolgeranno su base regolare delle indagini sulle risorse naturali come minerali, foreste e zone umide, oltre che sugli animali selvatici e i loro habitat nel bacino del Fiume Giallo.

Inoltre i dipartimenti dovranno lavorare di concerto con i governi provinciali del bacino del fiume al fine di proteggere e ripristinare gli habitat delle specie di fauna selvatica a rischio e creare delle banche genetiche della fauna.

Il dispositivo prevede inoltre che lo Stato rafforzi la protezione delle montagne innevate, dei ghiacciai, delle praterie e delle zone umide alla sorgente del fiume e delle sue principali diramazioni. (SEGUE)