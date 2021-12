Cina: disegno di legge per tutela Fiume Giallo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 DIC - Il disegno di legge proibisce la costruzione o l'espansione di progetti chimici all'interno di un determinato raggio lungo le diramazioni principali del Fiume Giallo per prevenire l'inquinamento nocivo. Esorta i governi al livello di contea e superiori dell'area del bacino del corso d'acqua a sviluppare sistemi di trattamento dei rifiuti domestici e promuovere la prevenzione e la bonifica dell'inquinamento del suolo nel bacino.

Il documento enfatizza l'importanza dell'utilizzo efficiente delle risorse idriche, e allo stesso tempo limita la realizzazione di progetti ad alto consumo idrico nel bacino del Fiume Giallo, incoraggiando il riciclo delle acque reflue industriali.

Il governo incoraggerà nell'area la costruzione di nuovi tipi d'infrastrutture, tra cui reti di comunicazione e centri di elaborazione dati per alimentare lo sviluppo di alta qualità.

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura del Fiume Giallo, la proposta di legge esorta inoltre alla costruzione di un parco nazionale culturale tematico dedicato.

Infine il documento prevede delle misure volte alla protezione dei reperti culturali e allo sviluppo del turismo nel bacino. Il primo marzo di quest'anno, la Cina ha attuato una legge per la protezione del Fiume Yangtze, noto anche come Fiume Azzurro, nonché il più lungo del Paese. (XINHUA)