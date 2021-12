Cina: cresce export per Natale via interporto Horgos

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 21 DIC - L'interporto commerciale di confine di Horgos, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha gestito quest'anno una quantità crescente di prodotti natalizi tramite i treni merci Cina-Europa, fa sapere la dogana portuale.

Secondo i dati ufficiali, il porto ha esportato dall'inizio di quest'anno prodotti di Natale per un valore di 298 milioni di yuan (circa 46,6 milioni di dollari), con un aumento del 97% su base annua.

La stagione di punta dell'esportazione di prodotti natalizi presso lo snodo è iniziata alla fine di luglio e si è protratta fino a novembre. A settembre, i prodotti a tema festivo esportati hanno raggiunto circa 90 milioni di yuan.

La maggior parte di questi proviene da zone costiere della Cina, come le province dello Zhejiang e del Guangdong, e vengono esportati principalmente in Kazakistan, Kyrgyzstan, Germania, Regno Unito e altri Paesi dell'Asia centrale ed Europa.

Zhang Yuan, un funzionario della dogana, afferma che la stagione delle esportazioni natalizie di quest'anno è più precoce e prolungata rispetto al solito, a causa delle limitate capacità di produzione estere dovute alla pandemia Covid-19.

Attualmente, gli itinerari che passano per Horgos sono 29 e collegano la Cina con 45 città e regioni di 22 Paesi.

Ben 200 le categorie merciologiche transitate per lo snodo di confine, tra cui componenti meccaniche, prodotti elettronici, indumenti, elettrodomestici e beni di prima necessità. (XINHUA)