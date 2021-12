Cina: commercio estero Shanxi +58% nei primi 11 mesi

(XINHUA) - TAIYUAN, 21 DIC - La provincia cinese dello Shanxi ha registrato un volume del suo commercio estero che ha raggiunto quota 204,1 miliardi di yuan (circa 32 miliardi di dollari) nel periodo da gennaio a novembre di quest'anno, in crescita del 58,1% su base annua; lo precisano le dogane locali.

Secondo le autorità doganali del capoluogo provinciale Taiyuan infatti, l'export è aumentato del 63,8% su base annua arrivando a 124,7 miliardi di yuan, mentre l'import è salito del 49,8% toccando i 79,4 miliardi di yuan durante il periodo.

Le imprese a finanziamento estero della provincia hanno contribuito quasi alla metà del commercio internazionale, realizzando un volume commerciale totale di quasi 99 miliardi di yuan, in crescita del 26,4% rispetto all'anno precedente. In particolare, secondo i dati doganali, il settore privato ha registrato una crescita sbalorditiva del commercio estero pari al 170,5% su base annua, arrivando durante il periodo a 71,8 miliardi di yuan.

Gli Stati Uniti, il Giappone e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) sono i tre maggiori partner commerciali della provincia, con valori commerciali che raggiungono rispettivamente 37,1 miliardi di yuan, 23,3 miliardi di yuan e 22,1 miliardi di yuan.

Da gennaio a novembre, lo Shanxi ha esportato oltre 5,7 miliardi di yuan di prodotti per circuiti integrati, con un aumento del 781,7% su base annua. Il coke e il carbone esportati hanno assistito invece a una crescita del 96,8% e del 51,3% rispetto al 2020, totalizzando rispettivamente le 167.000 tonnellate e le 241.000 tonnellate. (XINHUA)