Cina: 39 elefanti si riuniscono per 'cena di gruppo'

(XINHUA) - KUNMING, 21 DIC - Un totale di 39 elefanti asiatici selvatici provenienti da diverse aree si sono riuniti di recente nella contea autonoma sudoccidentale cinese di Jiangcheng Hani e Yi, nella provincia dello Yunnan, per "cenare insieme". È quanto reso noto ieri dalle autorità locali.

Diao Faxing, un osservatore di questi esemplari, ha spiegato che per via della carenza di fonti di cibo nella foresta durante l'inverno, quando il mais piantato nei villaggi viene gradualmente raccolto, branchi di elefanti, insieme ai loro piccoli, si recano qui per nutrirsi.

"Non fanno altro che mangiare ogni giorno", ha affermato l'esperto. (SEGUE)