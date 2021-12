Covid:misure cinesi efficaci contro variante Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Le attuali misure di prevenzione e controllo della Cina sono efficaci contro le infezioni da variante Omicron del Covid-19 all'interno degli ospedali. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Le attuali misure di contenimento e di risposta al virus devono essere mantenute e rafforzate, ha spiegato Lei Zhenglong, un funzionario di controllo della pandemia presso la Commissione, in una conferenza stampa.

Poiché la variante Omicron si è diffusa in tutto il mondo e sono stati segnalati vari casi importati nelle città cinesi, la Cina aumenterà le proprie misure di contenimento sia per le persone sia per le merci nelle aree portuali, ha aggiunto Lei.

Verranno effettuati rigorosi controlli e test per il personale in entrata da Paesi e regioni chiave, secondo il funzionario della General Administration of Custom, Li Zhengliang: "rafforzeremo la cooperazione e la condivisione delle informazioni con i dipartimenti locali competenti e miglioreremo i meccanismi di cooperazione relativi per esempio ai trasferimenti di personale, alla condivisione delle informazioni e alla rilevazione dei casi". (XINHUA)