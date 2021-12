Covid: Cina, un nuovo caso locale a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - La municipalità di Pechino ha segnalato ieri un nuovo caso confermato di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria della città.

Secondo quest'ultima, il paziente, che risiede nel dormitorio di uno studio di pittura nella Songzhuang Township, nel distretto di Tongzhou, si era recato il 28 novembre a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi della Cina nord-occidentale, per sostenere un esame.

L'uomo è poi tornato a Pechino il 14 dicembre presentando esito negativo del tampone molecolare per poi risultare positivo ieri, dopo aver richiesto un nuovo tampone.

La recente ondata di Covid-19 nello Shaanxi è stata segnalata il 9 dicembre e alla data di ieri sono 53 i casi confermati a trasmissione locale segnalati nella provincia, soprattutto a Xi'an, come precisato dalla commissione sanitaria provinciale.

(XINHUA)