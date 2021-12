Cina:grandi sforzi per mantenere stabile occupazione

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Di fronte all'impatto del Covid-19 e alla pressione al ribasso dell'economia, la Cina sta cercando di mantenere stabile il tasso di occupazione; mentre continuano ad essere messe in atto misure al fine di assicurarsi che le persone trovino lavoro, è necessario un maggior numero di politiche per gestire l'impatto del Nuovo Coronavirus.

L'occupazione sopporta il peso della pressione al ribasso sull'economia, ha affermato Lian Ping, capo economista dello Zhixin Investment Research Institute, notando che è cruciale dare priorità all'occupazione nell'ambito dello sviluppo economico e sociale, così come nelle politiche macro.

Il mercato del lavoro del Paese ha continuato a crescere nel 2021 con l'ulteriore ripresa dell'economia cinese e le imprese che si sono risollevate. Il tasso di disoccupazione urbana censito della Cina si è attestato al 5% nel mese di novembre, 0,2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, stando alle cifre del National Bureau of Statistics. L'ente ha poi precisato che durante i primi 11 mesi di quest'anno, la nazione ha creato 12,07 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, superando il suo obiettivo annuale.

Tuttavia, lo sviluppo economico della Cina è sottoposto alla pressione proveniente della contrazione della domanda, dallo shock dal lato dell'offerta e dall'indebolimento delle aspettative, stando a quanto fatto notare nel corso di una recente Central Economic Work Conference annuale.

La Cina dovrebbe rafforzare l'attuazione della politica che pone il lavoro al primo posto nell'ambito del suo perseguimento di uno sviluppo di qualità elevata, oltre che sfruttare maggiormente il ruolo della crescita economica al fine di aumentare il tasso di occupazione, stando ad una dichiarazione rilasciata a seguito dell'incontro.

"Quest'azione richiede politiche fiscali, finanziarie, di investimento, industriali e di altro tipo allo scopo di sostenere l'occupazione, migliorare la capacità dello sviluppo economico di creare posti di lavoro e portare benefici alle categorie a basso e medio reddito", ha precisato Lian.

Per alleviare la pressione al ribasso sull'economia reale, la Cina ha recentemente annunciato un taglio del coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie, inviando così un segnale positivo al mercato del lavoro cinese.

Nei primi nove mesi di quest'anno, sono stati distribuiti 67,2 miliardi di yuan (circa 10,6 miliardi di dollari) di sussidi all'occupazione, mentre alle imprese sono stati restituiti premi assicurativi per un valore di 15,1 miliardi di yuan con l'obiettivo di aiutare le stesse a sostenere buste paga stabili, secondo il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale.

In qualità di gruppo occupazionale chiave, i laureati in Cina nel 2022 dovrebbero raggiungere i 10,76 milioni, ovvero 1,67 milioni in più rispetto a quest'anno.

"Il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni è ancora relativamente alto, ma il problema è principalmente strutturale", ha proseguito Lian, aggiungendo che vi è una carenza in termini di talenti qualificati, soprattutto di quelli altamente specializzati.

Dalla conferenza è inoltre emerso che verranno compiuti sforzi al fine di accrescere l'occupazione dei ragazzi, compresi i laureati, e di ottimizzare l'occupazione flessibile e le politiche di previdenza sociale.

Lian ha suggerito che grazie all'offerta e all'ottimizzazione dei servizi si dovrebbero creare un maggior numero di posti di lavoro, mentre nel campo dell'orientamento professionale e nella formazione specializzata sarà necessario impegnarsi aumentando, tra gli altri, i posti di lavoro nelle comunità di livello primario. (XINHUA)