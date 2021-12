Cina:grandi sforzi per mantenere stabile occupazione

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Di fronte all'impatto del Covid-19 e alla pressione al ribasso dell'economia, la Cina sta cercando di mantenere stabile il tasso di occupazione; mentre continuano ad essere messe in atto misure al fine di assicurarsi che le persone trovino lavoro, è necessario un maggior numero di politiche per gestire l'impatto del Nuovo Coronavirus.

L'occupazione sopporta il peso della pressione al ribasso sull'economia, ha affermato Lian Ping, capo economista dello Zhixin Investment Research Institute, notando che è cruciale dare priorità all'occupazione nell'ambito dello sviluppo economico e sociale, così come nelle politiche macro.

Il mercato del lavoro del Paese ha continuato a crescere nel 2021 con l'ulteriore ripresa dell'economia cinese e le imprese che si sono risollevate. Il tasso di disoccupazione urbana censito della Cina si è attestato al 5% nel mese di novembre, 0,2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, stando alle cifre del National Bureau of Statistics. L'ente ha poi precisato che durante i primi 11 mesi di quest'anno, la nazione ha creato 12,07 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, superando il suo obiettivo annuale. (SEGUE)