Cina:grandi sforzi per mantenere stabile occupazione (3)

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Nei primi nove mesi di quest'anno, sono stati distribuiti 67,2 miliardi di yuan (circa 10,6 miliardi di dollari) di sussidi all'occupazione, mentre alle imprese sono stati restituiti premi assicurativi per un valore di 15,1 miliardi di yuan con l'obiettivo di aiutare le stesse a sostenere buste paga stabili, secondo il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale.

In qualità di gruppo occupazionale chiave, i laureati in Cina nel 2022 dovrebbero raggiungere i 10,76 milioni, ovvero 1,67 milioni in più rispetto a quest'anno.

"Il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni è ancora relativamente alto, ma il problema è principalmente strutturale", ha proseguito Lian, aggiungendo che vi è una carenza in termini di talenti qualificati, soprattutto di quelli altamente specializzati.

Dalla conferenza è inoltre emerso che verranno compiuti sforzi al fine di accrescere l'occupazione dei ragazzi, compresi i laureati, e di ottimizzare l'occupazione flessibile e le politiche di previdenza sociale.

Lian ha suggerito che grazie all'offerta e all'ottimizzazione dei servizi si dovrebbero creare un maggior numero di posti di lavoro, mentre nel campo dell'orientamento professionale e nella formazione specializzata sarà necessario impegnarsi aumentando, tra gli altri, i posti di lavoro nelle comunità di livello primario. (XINHUA)