Cina: sviluppato nuovo catalizzatore conversione Co2

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - I ricercatori cinesi hanno sviluppato un nuovo catalizzatore in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in acido formico puro, una materia prima nell'industria chimica organica. È quanto reso noto oggi dal Guangming Daily.

I ricercatori della University of Science and Technology of China, della University of Electronic Science and Technology of China, e del Dalian Institute of Chemical Physics affiliato alla Chinese Academy of Sciences, hanno sviluppato il nuovo modello di catalizzatore con rame monoatomico di elevata attività a basso costo con l'obiettivo di convertire esclusivamente l'anidride carbonica e l'acqua in acido formico.

Usando il nuovo strumento, i ricercatori hanno inventato un elettrolizzatore destinato alla produzione diretta e continua di soluzioni di acido formico puro senza alcun processo di separazione del prodotto, riducendo così il costo dell'elettrolisi dell'anidride carbonica in modo massiccio.

(SEGUE)