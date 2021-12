Cina: sviluppato nuovo catalizzatore conversione Co2 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - L'utilizzo di fonti di energia sostenibile per convertire Co2 in prodotti chimici dal valore elevato è una tecnologia innovativa per l'impiego di questo gas serra e per la riduzione delle emissioni di carbonio.

Il metodo attuale, tuttavia, produce acido formico con sottoprodotti quali monossido di carbonio, etilene ed etanolo, tutti nella soluzione elettrolitica ad un costo enorme per l'estrazione e la purificazione.

Il risultato della ricerca è apparso sulla rivista Nature Nanotechnology. (XINHUA)