Cina: Shanghai mira a diventare hub sport invernali

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 DIC - Nonostante sia una città priva di neve naturale, Shanghai si sta impegnando sempre di più per diventare un centro sportivo invernale, mentre la Cina si prepara alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, previste per il prossimo febbraio.

La tappa di Shanghai del Fis Cross-Country Skiing China City Tour si è conclusa lo scorso fine settimana e ha ottenuto il plauso di atleti e allenatori.

Gli organizzatori hanno adottato una tecnologia di innevamento all'avanguardia per l'evento, realizzando una pista di sci di fondo standard Fis di 300 metri lungo il fiume Huangpu nel distretto di Yangpu.

Zhang Bei, leader della squadra nazionale cinese di sci di fondo, ha elogiato molto il setting della competizione: "di solito le competizioni si tenevano in zone montuose coperte da foreste. Gareggiare in una metropoli come Shanghai sembra una favola. Lungo il fiume Huangpu, la fusione tra sci e paesaggio è semplicemente incredibile".

Anche la sciatrice cinese Chi Chunxue, che si è qualificata per le Olimpiadi invernali, era entusiasta di gareggiare in riva al fiume: "è la prima volta che Shanghai organizza un evento di sci. Sono orgogliosa di far parte del primo gruppo di partecipanti".

Secondo il 14° piano quinquennale per lo sviluppo sportivo di Shanghai, la città rivestirà un ruolo chiave nella promozione degli sport invernali in Cina meridionale e orientale. Oltre alle competizioni professionali, è previsto uno sviluppo degli sport invernali a livello amatoriale.

Nel dicembre 2018, Shanghai ha lanciato progetti di sport invernali nei campus scolastici. Ora ci sono 40 scuole a modello olimpico invernale e 73 scuole con un focus su tali attività a Shanghai.

La Shanghai Jiading No.1 High School ha introdotto l'hockey su ghiaccio nel 2019 e ha costruito una pista di 200 metri quadrati a settembre 2020. "Rispetto ad altri sport, secondo me l'hockey su ghiaccio è più interessante e originale, quindi ho scelto di impararlo senza alcuna esitazione", ha affermato Li Yifei, uno studente della scuola.

La Shanghai Huangpu Luwan No.1 Central Primary School ha collaborato con gli stadi professionali per offrire agli studenti corsi di sport invernali tra cui pattinaggio, curling e snowboard.

Secondo lo Shanghai Sports Bureau, a partire da ottobre 2021, Shanghai dispone di un totale di 13 piste di ghiaccio, 34 stazioni sciistiche al coperto e tre sedi di curling, con vari campi di sport invernali in 13 distretti.

"Per soddisfare meglio le richieste dei cittadini, la città continuerà a migliorare i luoghi dedicati agli sport invernali e a facilitare la partecipazione dei cittadini", ha spiegato Yan Jiadong, presidente della Shanghai Ice & Snow Sports Association. (XINHUA)