Cina: Shanghai mira a diventare hub sport invernali

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 DIC - Nonostante sia una città priva di neve naturale, Shanghai si sta impegnando sempre di più per diventare un centro sportivo invernale, mentre la Cina si prepara alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, previste per il prossimo febbraio.

La tappa di Shanghai del Fis Cross-Country Skiing China City Tour si è conclusa lo scorso fine settimana e ha ottenuto il plauso di atleti e allenatori.

Gli organizzatori hanno adottato una tecnologia di innevamento all'avanguardia per l'evento, realizzando una pista di sci di fondo standard Fis di 300 metri lungo il fiume Huangpu nel distretto di Yangpu.

Zhang Bei, leader della squadra nazionale cinese di sci di fondo, ha elogiato molto il setting della competizione: "di solito le competizioni si tenevano in zone montuose coperte da foreste. Gareggiare in una metropoli come Shanghai sembra una favola. Lungo il fiume Huangpu, la fusione tra sci e paesaggio è semplicemente incredibile". (SEGUE)