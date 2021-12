Cina: Shanghai mira a diventare hub sport invernali (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 DIC - La Shanghai Jiading No.1 High School ha introdotto l'hockey su ghiaccio nel 2019 e ha costruito una pista di 200 metri quadrati a settembre 2020.

"Rispetto ad altri sport, secondo me l'hockey su ghiaccio è più interessante e originale, quindi ho scelto di impararlo senza alcuna esitazione", ha affermato Li Yifei, uno studente della scuola.

La Shanghai Huangpu Luwan No.1 Central Primary School ha collaborato con gli stadi professionali per offrire agli studenti corsi di sport invernali tra cui pattinaggio, curling e snowboard.

Secondo lo Shanghai Sports Bureau, a partire da ottobre 2021, Shanghai dispone di un totale di 13 piste di ghiaccio, 34 stazioni sciistiche al coperto e tre sedi di curling, con vari campi di sport invernali in 13 distretti.

"Per soddisfare meglio le richieste dei cittadini, la città continuerà a migliorare i luoghi dedicati agli sport invernali e a facilitare la partecipazione dei cittadini", ha spiegato Yan Jiadong, presidente della Shanghai Ice & Snow Sports Association. (XINHUA)