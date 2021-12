Cina: Shanghai mira a diventare hub sport invernali (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 DIC - Anche la sciatrice cinese Chi Chunxue, che si è qualificata per le Olimpiadi invernali, era entusiasta di gareggiare in riva al fiume: "è la prima volta che Shanghai organizza un evento di sci. Sono orgogliosa di far parte del primo gruppo di partecipanti".

Secondo il 14° piano quinquennale per lo sviluppo sportivo di Shanghai, la città rivestirà un ruolo chiave nella promozione degli sport invernali in Cina meridionale e orientale. Oltre alle competizioni professionali, è previsto uno sviluppo degli sport invernali a livello amatoriale.

Nel dicembre 2018, Shanghai ha lanciato progetti di sport invernali nei campus scolastici. Ora ci sono 40 scuole a modello olimpico invernale e 73 scuole con un focus su tali attività a Shanghai. (SEGUE)