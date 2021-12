Cina: porto Tianjin, flusso record di container

(XINHUA) - TIANJIN, 20 DIC - Il porto di Tianjin, nel nord della Cina, ha gestito finora, nell'arco dell'anno, container per più di 20 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), il che rappresenta un traguardo importante nella sua storia. Lo ha reso noto un operatore portuale.

La gestione annuale record di container indica che questa attività nel porto di Tianjin ha raggiunto uno sviluppo notevole ed è riuscita a sostenere sempre di più la crescita economica regionale, come hanno riferito alcune fonti del Tianjin Port (Group) Co.

I porti sono un barometro dello sviluppo economico. Il porto di Tianjin sul litorale del mare di Bohai è un punto cardine per il trasporto marittimo della regione di Pechino-Tianjin-Hebei.

Attualmente, il porto della città di Tianjin ha legami commerciali con più di 800 porti in oltre 200 Paesi e regioni e quest'anno ha lanciato 10 nuove rotte di navigazione per il commercio interno e d'oltremare. (XINHUA)