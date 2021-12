Cina: oltre 1,3 mln di stazioni base 5G

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - La Cina ha istallato più di 1,3 milioni di stazioni base 5G ad oggi, mentre il Paese si impegna a espandere la propria copertura di rete. Lo ha reso noto il Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Ad oggi, il numero di utenti 5G in Cina ha raggiunto i 497 milioni, come ha riferito oggi il ministro Xiao Yaqing.

Nel 2022, il Paese potenzierà ulteriormente le proprie tecnologie informatiche e della comunicazione e promuoverà la realizzazione di servizi 5G e reti gigabit in fibra ottica in modo stabile e sistematico, ha aggiunto Xiao.

Si stima che il numero di utenti cinesi del 5G supererà i 560 milioni entro il 2023, secondo le linee guide pubblicate a luglio. A quel punto, la rete 5G dovrebbe essere utilizzata da oltre il 40% degli utenti privati di telefonia mobile e ci saranno 18 stazioni base 5G ogni 10.000 persone. (XINHUA)