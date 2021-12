Cina: nuova legge per la protezione delle paludi

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - I legislatori cinesi oggi hanno iniziato a discutere un progetto di legge sulla protezione delle zone paludose, che ha l'obiettivo di favorire il coinvolgimento sociale nella salvaguardia di tali aree attraverso campagne di sensibilizzazione e attività educative.

Il disegno di legge è stato presentato alla sessione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo per la terza lettura.

I governi a qualsiasi livello dovrebbero sensibilizzare il pubblico sul tema attraverso varie campagne, quali la giornata e la settimana dedicate alla protezione delle paludi.

Il progetto di legge stabilisce inoltre che i governi a tutti i livelli e le autorità competenti sono tenuti a pubblicare informazioni sul tema in conformità con la legge per incoraggiare la supervisione sociale. (XINHUA)