Cina: istituita rete di osservazione dei gas serra

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Le autorità meteorologiche cinesi oggi hanno riferito che il Paese è riuscito a istituire la sua prima rete di osservazione dei gas a effetto serra dopo quasi 40 anni di lavori.

L'annuncio è arrivato dopo che la China Meteorological Administration ha rilasciato la prima directory della rete nazionale di osservazione dei gas serra, costituita da 60 stazioni ad alta precisione che coprono le principali aree climatiche critiche del Paese.

Gli elementi sotto osservazione comprendono sette tipi di gas serra indicati nel protocollo di Kyoto, tra cui l'anidride carbonica, il metano e il protossido d'azoto.

La Cina è uno dei primi Paesi al mondo ad effettuare l'osservazione di fondo dei gas serra. Nel 1982, la prima stazione regionale cinese di monitoraggio del fondo atmosferico è stata attivata a Pechino.

Cao Xiaozhong, un alto funzionario della China Meteorological Administration, ha attribuito l'istituzione della rete alla continua partecipazione della Cina al programma di osservazione globale dell'atmosfera dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

L'Administration si è impegnata quest'anno in una serie di iniziative per aiutare la Cina a raggiungere il proprio obiettivo di carbon neutrality. Oltre alla rete, ha anche istituito un centro nazionale di monitoraggio e valutazione dei gas serra e della neutralità, con filiali in diverse province, nonché un sistema di valutazione dell'efficacia delle proprie azioni per distinguere con precisione i flussi di carbonio naturali e artificiali su scala globale, regionale e urbana, come ha spiegato Cao.

Nei prossimi anni, saranno costruite strutture più avanzate e reti di monitoraggio per fornire un supporto di dati per l'adempimento da parte della Cina dei propri obiettivi relativi al picco e alla neutralità del carbonio, ha concluso Cao.

