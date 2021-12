Cina: istituita rete di osservazione dei gas serra (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Cao Xiaozhong, un alto funzionario della China Meteorological Administration, ha attribuito l'istituzione della rete alla continua partecipazione della Cina al programma di osservazione globale dell'atmosfera dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

L'Administration si è impegnata quest'anno in una serie di iniziative per aiutare la Cina a raggiungere il proprio obiettivo di carbon neutrality. Oltre alla rete, ha anche istituito un centro nazionale di monitoraggio e valutazione dei gas serra e della neutralità, con filiali in diverse province, nonché un sistema di valutazione dell'efficacia delle proprie azioni per distinguere con precisione i flussi di carbonio naturali e artificiali su scala globale, regionale e urbana, come ha spiegato Cao.

Nei prossimi anni, saranno costruite strutture più avanzate e reti di monitoraggio per fornire un supporto di dati per l'adempimento da parte della Cina dei propri obiettivi relativi al picco e alla neutralità del carbonio, ha concluso Cao.

