Cina: Guangdong, +17,4% commercio estero gen-nov

(XINHUA) - GUANGZHOU, 20 DIC - Il commercio estero nella provincia cinese meridionale del Guangdong è aumentato del 17,4% su base annua nei primi 11 mesi dell'anno, come illustrano i dati rilasciati dall'autorità doganale provinciale.

In qualità di snodo principale degli scambi esteri in Cina, nel periodo da gennaio a novembre il volume del commercio estero del Guangdong ha toccato i 7.500 miliardi di yuan (circa 1.200 miliardi di dollari), superando i 7.100 miliardi di yuan totalizzati lo scorso anno.

Tale cifra è composta dalle esportazioni che sono cresciute del 17,4% raggiungendo i 4.600 miliardi di yuan e dalle importazioni che hanno registrato anch'esse un aumento del 17,4% su base annua, arrivando a 2.900 miliardi di yuan.

Da gennaio a novembre, il commercio del Guangdong con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) è aumentato del 14,8% su base annua mentre quello con gli Stati Uniti e l'Unione Europea è cresciuto rispettivamente del 15% e del 21,4%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

