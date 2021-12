Cina: famosa livestreamer multata per 1,34 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - La celebre livestreamer cinese Huang Wei, meglio nota come Viya, è stata multata per 1,34 miliardi di yuan (circa 210 milioni di dollari) per evasione fiscale; lo hanno reso noto oggi le autorità fiscali.

La State Taxation Administration ha infatti precisato tramite una dichiarazione che tra il 2019 e il 2020, Huang ha evaso tasse per 643 milioni di yuan, tenendo segreto il suo reddito personale e dichiarando il falso in merito alla natura dello stesso, non corrispondendo nel contempo altre tasse per 60 milioni di yuan.

Ai sensi della legge, si legge nella dichiarazione, Huang è stata multata per 1,34 miliardi di yuan, i quali comprendono i pagamenti delle tasse e le sanzioni arretrate. (XINHUA)