Calcio: Cina, Li Lei si unisce al Grasshopper Zurich

(XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Il Grasshopper Club Zürich, la squadra della Super League svizzera, ha annunciato oggi che il terzino sinistro cinese Li Lei entrerà nel club a gennaio 2022.

"Giocare a calcio in Europa è stato un sogno fin da quando ero bambino. È un'opportunità molto preziosa per un giocatore della mia età. Ho voglia di immergermi in un nuovo ambiente e scoprire cosa riesco a fare in Europa", ha affermato Li, che attualmente gioca per il Beijing Guo'an, una squadra della Chinese Super League (Csl).

Il giocatore 29enne ha aiutato il Guo'an a vincere la Fa Cup cinese del 2018 ed è stato nominato al Team of the Year della Csl nel 2019, facendo peraltro il suo debutto internazionale a marzo dello stesso anno.

"Siamo davvero felici che Li si unisca a noi. È un giocatore internazionale cinese e può portare molta esperienza alla squadra. Ci auguriamo che riesca ad adattarsi bene al calcio e alla cultura svizzera, e che ci aiuti nel resto della stagione", si legge in un comunicato del Grasshopper Club Zürich. (XINHUA)