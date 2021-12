'Interscambio Italia-Cina in crescita' (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 DIC - Secondo Massimiliano Tremiterra, quella cinese "è una delle grandi economie mondiali che ha continuato a crescere negli ultimi anni nonostante la pandemia, quindi il suo è considerato un mercato di primaria importanza per un Paese come l'Italia, fortemente orientato all'export".

"Molte aziende italiane in Cina - ha proseguito - hanno continuato a crescere, contribuendo a mantenere l'equilibrio finanziario delle sedi in patria alle prese con difficoltà senza precedenti nel periodo della pandemia. Le esportazioni industriali e i beni di consumo dell'Italia hanno visto la Cina come unico mercato di crescita, soprattutto per settori dei beni di consumo come quelli della moda e della gioielleria".

Inoltre, per Tremiterra, quello della crescita economica digitale è un trend irreversibile, come dimostra lo sviluppo del settore dell'e-commerce. "La Cina è il più grande mercato al mondo per quanto concerne il commercio elettronico e la sua capacità di innovare e creare nuovi modelli di business, tecnologie e servizi digitali a beneficio del consumatore ne fanno il leader assoluto in questo campo".

"Con l'implementazione della piattaforma di e-commerce transfrontaliero, i prodotti italiani hanno aumentato notevolmente la propria presenza sulle principali piattaforme di commercio elettronico cinesi come Tmall e JD. Soprattutto nel settore della cosmetica e della moda, alcuni marchi italiani hanno raggiunto alti livelli nelle vendite online, che permettono loro di raggiungere nuovi consumatori in tutte le aree della Cina", ha concluso Tremiterra. (XINHUA)