Cina: polo Chengdu-Chongqing promuoverà 160 progetti

(XINHUA) - CHENGDU, 19 DIC - Il circolo economico Chengdu-Chongqing promuoverà 160 progetti chiave nel 2022, coinvolgendo circa 2.000 miliardi di yuan, nell'ambito degli sforzi profusi dal Paese volti a promuovere un polo di crescita chiave nella Cina occidentale. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Tale circolo economico rappresenta un'altra importante strategia di sviluppo regionale, dopo la regione Pechino-Tianjin-Hebei, quella del delta del fiume Yangtze e la Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

Nel mese di ottobre, il Paese ha pubblicato un piano generale per la realizzazione del circolo economico Chengdu-Chongqing.

Secondo il piano, entro il 2025 questo polo sarà testimone di aumenti significativi in termini di forza economica, dinamicità dello sviluppo e influenza internazionale, con circa il 66% dei suoi residenti permanenti che dovrebbero vivere in aree urbane.

Coprendo un'area di circa 185.000 chilometri quadrati, il circolo economico Chengdu-Chongqing occupa l'1,9% del territorio totale del Paese. Nel 2019, la zona aveva una popolazione permanente di circa 96 milioni persone e un Pil di 6.300 miliardi di yuan, rappresentando rispettivamente il 6,9% e il 6,3% del totale nazionale. (XINHUA)