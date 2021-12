Cina: in 27 mln assistono a concerto online Westlife

(XINHUA) - GUANGZHOU, 19 DIC - Venerdì sera oltre 27 milioni di cinesi hanno assistito al primo concerto online della pop band irlandese Westlife, evento che ha lasciato dietro di sé un grande fervore che ha continuato a protrarsi in seguito sui social media.

L'esibizione si è svolta a Londra ed è stata trasmessa in live streaming sui canali WeChat, entusiasmando il pubblico con brani di successo come 'Seasons in the Sun', 'My love' e persino una celebre canzone cinese che ha entusiasmato i fan del Paese orientale.

Oltre alla loro buona pronuncia in mandarino nell'esecuzione di quest'ultimo brano, la band ha emozionato il pubblico attraverso una serie di interazioni e condividendo le esperienze legate alle loro visite in Cina.

Per molti in Cina, le canzoni dei Westlife sono state le prime imparate in lingua inglese.

"L'evento ha suscitato una marea di ricordi per molti nati negli anni '70, '80 e persino '90", afferma Li Yijie, un fan cinese nato dopo gli anni '80 che ha assistito all'intero spettacolo. Secondo Li, la band ha lasciato una profonda impronta in molti fan cinesi nel periodo della gioventù e il concerto ha permesso loro di condividere i ricordi legati alla musica con i coetanei di tutto il mondo. (SEGUE)