Cina: in 27 mln assistono a concerto online Westlife

(XINHUA) - GUANGZHOU, 19 DIC - Venerdì sera oltre 27 milioni di cinesi hanno assistito al primo concerto online della pop band irlandese Westlife, evento che ha lasciato dietro di sé un grande fervore che ha continuato a protrarsi in seguito sui social media.

L'esibizione si è svolta a Londra ed è stata trasmessa in live streaming sui canali WeChat, entusiasmando il pubblico con brani di successo come 'Seasons in the Sun', 'My love' e persino una celebre canzone cinese che ha entusiasmato i fan del Paese orientale.

Oltre alla loro buona pronuncia in mandarino nell'esecuzione di quest'ultimo brano, la band ha emozionato il pubblico attraverso una serie di interazioni e condividendo le esperienze legate alle loro visite in Cina.

Per molti in Cina, le canzoni dei Westlife sono state le prime imparate in lingua inglese.

"L'evento ha suscitato una marea di ricordi per molti nati negli anni '70, '80 e persino '90", afferma Li Yijie, un fan cinese nato dopo gli anni '80 che ha assistito all'intero spettacolo. Secondo Li, la band ha lasciato una profonda impronta in molti fan cinesi nel periodo della gioventù e il concerto ha permesso loro di condividere i ricordi legati alla musica con i coetanei di tutto il mondo.

Il team di WeChat si era messo in contatto con i membri dei Westlife, che avevano espresso il desiderio di riprendere i tour in Cina e di comunicare online con i fan nel Paese.

Secondo Zhu Liqun, alla guida del reparto marketing di WeChat, WeChat Channels dovrebbe diventare un connettore di culture grazie all'influenza della sua piattaforma che vanta 1,2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Il concerto dei Westlife, ha aggiunto quest'ultimo, è stata la prima mossa di WeChat nell'ambito del suo progetto volto a invitare un maggior numero di celebrità globali su WeChat Channels.

Tutti hanno potuto assistere al concerto in forma gratuita mentre molti utenti del web hanno inviato regali digitali alla band attraverso la piattaforma.

Zhong Xin, un professore della Renmin University of China, spiega che la musica è un mezzo importante per gli scambi culturali internazionali e i concerti online possono collegare le persone in tutto il mondo in contemporanea, un elemento che incarna il concetto di futuro condiviso per l'umanità.

Si tratta inoltre, secondo il professore, di un format che crea anche un valore commerciale, poiché l'entusiasmo dei fan fornisce una base materiale per lo sviluppo sostenibile dei concerti online.

Il visibilio portato dai Westlife ai netizen in Cina giunge in seguito a una serie di concerti online eseguiti da cantanti cinesi.

Secondo Yeshi Lhamo, un ricercatore della Chinese Academy of Social Sciences, il modello di profitto dei concerti online si trova ancora in una fase preliminare.

"La co-creazione online - afferma - è una tendenza irresistibile e questo evento ne è un buon esempio". (XINHUA)