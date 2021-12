Cina: in 27 mln assistono a concerto online Westlife (2)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 19 DIC - Il team di WeChat si era messo in contatto con i membri dei Westlife, che avevano espresso il desiderio di riprendere i tour in Cina e di comunicare online con i fan nel Paese.

Secondo Zhu Liqun, alla guida del reparto marketing di WeChat, WeChat Channels dovrebbe diventare un connettore di culture grazie all'influenza della sua piattaforma che vanta 1,2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Il concerto dei Westlife, ha aggiunto quest'ultimo, è stata la prima mossa di WeChat nell'ambito del suo progetto volto a invitare un maggior numero di celebrità globali su WeChat Channels.

Tutti hanno potuto assistere al concerto in forma gratuita mentre molti utenti del web hanno inviato regali digitali alla band attraverso la piattaforma.

Zhong Xin, un professore della Renmin University of China, spiega che la musica è un mezzo importante per gli scambi culturali internazionali e i concerti online possono collegare le persone in tutto il mondo in contemporanea, un elemento che incarna il concetto di futuro condiviso per l'umanità. (SEGUE)