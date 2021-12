Cina: Hebei, commercio estero +22,4% gen-nov

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 19 DIC - La provincia settentrionale cinese dell'Hebei ha visto il suo commercio estero crescere del 22,4 % su base annua, raggiungendo i 488 miliardi di yuan (circa 76,6 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi di questo anno; è quanto rendono noto le autorità doganali del capoluogo provinciale Shijiazhuang.

Del totale, il volume delle esportazioni è stato di circa 270,8 miliardi di yuan, in crescita del 20,6% su base annua mentre il volume totale delle importazioni è cresciuto del 24,6% arrivando a circa 217,3 miliardi di yuan.

Il commercio con i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road per il periodo ammonta a circa 140,3 miliardi di yuan, con un aumento del 17,8% rispetto all'anno precedente. (SEGUE)