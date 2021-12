Cina: crescita esternalizzazione servizi gen-nov

(XINHUA) - PECHINO, 19 DIC - Il settore cinese dell'esternalizzazione dei servizi ha registrato un'espansione costante durante i primi 11 mesi di quest'anno, come mostrano i dati del ministero del Commercio.

Da gennaio a novembre, le imprese cinesi hanno stipulato contratti per esternalizzare i propri servizi per un valore di circa 1.560 miliardi di yuan (circa 245 miliardi di dollari), con un aumento del 20,2% rispetto all'anno precedente.

Nel corso di tale periodo il valore dei contratti in esecuzione si è attestato a 1.100 miliardi di yuan, segnando un incremento del 19,4% su base annua.

L'esternalizzazione dei servizi, nota anche con il termine inglese 'outsourcing', è la pratica commerciale che consiste nell'assumere ditte esterne per l'esecuzione di servizi e la produzione di beni tradizionalmente intrapresi dai dipendenti della società.

Del totale, il valore dei contratti di esternalizzazione di servizi offshore è aumentato del 14,4% rispetto a un anno fa, arrivando a 876 miliardi di yuan.

I servizi di outsourcing con i Paesi lungo la Belt and Road hanno trainato la crescita complessiva, con contratti valutati a 169,1 miliardi di yuan per il periodo gennaio-novembre, in salita del 28,2% a confronto con un anno fa.

Nel corso del medesimo periodo, secondo il Ministero, il settore ha aggiunto 870.000 posti di lavoro, con un aumento dell'1,6% su base annua. (XINHUA)