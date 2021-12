Cina: Chongqing, crescita robusta commercio estero

(XINHUA) - CHONGQING, 19 DIC - Il commercio estero della municipalità di Chongqing, nella Cina sudoccidentale, ha totalizzato 720,49 miliardi di yuan (circa 113,19 miliardi di dollari) nel periodo tra gennaio e novembre, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente: è quanto illustrano i dati doganali.

In tale periodo, le esportazioni di Chongqing sono aumentate attestandosi a 463,11 miliardi di yuan, in crescita del 23,9%, mentre le sue importazioni si sono sviluppate del 24,1% raggiungendo i 257,38 miliardi di yuan.

L'import e l'export della città nei primi 11 mesi dell'anno con l'Asean, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno totalizzato rispettivamente 114,23 miliardi di yuan, 112,22 miliardi di yuan e 107,89 miliardi di yuan.

Il commercio con i Paesi lungo la Belt and Road ha raggiunto invece i 197,26 miliardi di yuan, in aumento del 25,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I principali beni esportati da Chongqing durante il medesimo intervallo includono computer portatili, tablet e automobili, mentre tra quelli importati spiccano circuiti integrati, attrezzature per la produzione di semiconduttori e minerali metallici. (XINHUA)