Pechino 2022:'Olimpiadi semplici,sicure e splendide'

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Pechino ha fatto sforzi enormi per assicurare Olimpiadi invernali "semplici, sicure e splendide". E' quanto affermato da Guo Huaigang, capo del dipartimento di amministrazione generale del Bocog, Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022, in una recente intervista al Beijing Daily.

Il funzionario ha detto che il comitato mette in atto molteplici misure, tra cui lo snellimento delle cerimonie, il pieno utilizzo delle sedi olimpiche del 2008 per i Giochi Invernali e il ridimensionamento dei team operativi presso le stesse, al fine di ridurre i costi dell'imminente evento sportivo.

"In questo modo, speriamo di ospitare un'Olimpiade invernale 'semplice'", ha aggiunto Guo.

Quest'ultimo ha poi spiegato che la prevenzione del Covid-19 è la priorità assoluta per rendere l'evento 'sicuro', notando che il Bocog ha emesso un 'opuscolo sulla prevenzione delle epidemie' e che metterà in atto politiche differenziate per garantire le relative precauzioni nelle diverse sedi.

Equipe mediche professionali ed elicotteri sono pronti a fornire soccorso tempestivo agli atleti impegnati negli sport sulla neve, ha detto Guo, aggiungendo che nel periodo dei Giochi sarà in funzione un sistema di sicurezza tra le diverse regioni e i diversi dipartimenti.

Le Olimpiadi invernali di Pechino non sono solo una festa dello sport ma anche della cultura. Gli elementi caratteristici della Cina spiccano nel design dell'emblema, della mascotte e della torcia delle Olimpiadi Invernali, ha spiegato il funzionario, mentre i concetti olimpici saranno integrati con più simboli della cultura tradizionale cinese, come la Grande Muraglia e il Festival di Primavera.

In questa edizione invernale dei Giochi, l'enfasi è posta anche sullo sviluppo sostenibile, ha notato Guo: "per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, tutte le sedi di gara sono alimentate da energia pulita", ha asserito, "nelle Olimpiadi invernali ci sforzeremo di raggiungere la neutralità carbonica".

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio, seguite dalle Paralimpiadi invernali in programma dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)