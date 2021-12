Investitori globali su dividendi apertura Cina

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Nonostante il rallentamento economico mondiale indotto dalla pandemia, quest'anno gli investitori globali hanno continuato a raddoppiare gli investimenti in Cina, secondo i dati del ministero del commercio.

La casa automobilistica tedesca Bmw ha recentemente annunciato la sua strategia aggiornata per il mercato cinese, che prevede l'apertura di tre impianti nuovi o aggiornati nel 2022.

"Ciò che muove la Cina oggi muoverà il mondo domani. È un luogo perfetto e un grande partner affinché il Bmw Group possa fare da guida nella trasformazione", ha detto Nicolas Peter, membro del consiglio di management di Bmw Ag e responsabile delle finanze e degli affari cinesi.

Quest'ultimo ha aggiunto: l'anno prossimo, tre stabilimenti nuovi o aggiornati apriranno a Shenyang e Zhangjiagang e presto lanceremo il secondo veicolo elettrico a batteria Bmw da Shenyang. Si tratta di una Serie 3 completamente elettrica, che rafforza ulteriormente la posizione della Cina come una delle tre principali basi di produzione di veicoli a nuova energia del Bmw Group nel mondo".

CRESCITA IDE IN CONTROTENDENZA Mentre l'economia globale e il commercio hanno subito un'interruzione per via della pandemia, la Cina ha resistito alle tendenze di crollo degli investimenti globali registrando una crescita stellare. Il ministero del Commercio ha fatto sapere che nei primi 11 mesi dell'anno, l'investimento diretto estero (Ide) in entrata verso la Cina continentale e in uso effettivo, è aumentato del 15,9% su base annua, arrivando a 1.040 miliardi di yuan, o 157,2 miliardi di dollari.

Questa cifra ha già superato la soglia di 1.000 miliardi di yuan, oltrepassando quella degli Ide rilevati nell'intero 2020 e confermando il continuo dominio della Cina come prima destinazione di investimento. (SEGUE)