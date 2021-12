Investitori globali su dividendi apertura Cina (3)

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - ABBONDANZA DI OPPORTUNITÀ Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone e un gruppo a reddito medio di oltre 400 milioni di persone, la Cina presenta opportunità illimitate.

Il Paese sta lavorando per espandere le importazioni, sviluppare innovazioni tecnologiche e raggiungere i suoi obiettivi in termini di picco delle emissioni e neutralità carbonica, i quali hanno dato vita a settori emergenti tra cui quello digitale, dei servizi e della protezione ambientale.

Osservando lo sviluppo della Cina, gli investitori globali stanno rinnovando le proprie strutture per cogliere le enormi opportunità di business.

Un rapporto della banca francese Societe Generale ha stimato che per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, l'investimento green della Cina ha bisogno di raggiungere 2.200 miliardi di yuan all'anno nel decennio in corso, e l'importo crescerà arrivando a 3.900 miliardi di yuan nel periodo compreso tra il 2031 e il 2060.

Notando l'enorme potenziale, la multinazionale Schneider Electric ha in programma di costruire un centro di innovazione green per la produzione smart nella città sud-occidentale cinese di Chengdu, al fine di migliorare la sua competitività.

Per Yin Zheng, vice presidente esecutivo della società, "gli obiettivi cinesi di picco e neutralità carbonica inviano un segnale indicando che solo coloro che sfruttano le tecnologie avanzate di risparmio energetico e le solide misure di trasformazione digitale raggiungeranno la competitività e la crescita sostenibile". (XINHUA)