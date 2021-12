Investitori globali su dividendi apertura Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Vi sono stati progressi anche in termini di struttura degli investimenti esteri. Durante il periodo gennaio-novembre, l'Ide nel settore dei servizi è salito del 17% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre le industrie high-tech hanno visto l'afflusso di Ide crescere del 19,3%, come rivelano le cifre ufficiali.

Zhang Jun, capo economista di Morgan Stanley Securities (China) Co., ha notato che grazie alla crescita economica stabile della Cina e alla politica in materia di dividendi, c'è stata la scelta di entrare in Cina per un numero maggiore di investimenti stranieri, fluendo verso le industrie emergenti.

IMPEGNO PER L'APERTURA I numerosi investimenti dicono molto sull'impegno della Cina nell'aprire un più elevato numero di settori agli investimenti stranieri.

Negli ultimi anni, la Cina ha tagliato quasi due terzi della lista negativa per gli investimenti esteri, con la presentazione di nuova versione del documento che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

"Nei nostri sforzi di espansione e miglioramento delle partnership locali, ci sentiamo accolti e incoraggiati a partecipare alla digitalizzazione e allo sviluppo di alta qualità del trasporto nel Paese", ha detto Juergen Model, Ceo di Siemens Mobility Greater China.

Quest'ultimo ha aggiunto che l'azienda ha integrato quest'anno due joint venture in Cina per rafforzare ulteriormente le partnership locali. (SEGUE)