Cina:salgono produzione e vendite settore alimentare

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - L'industria alimentare cinese ha registrato un'espansione stabile in termini di produzione e vendite nei primi 10 mesi dell'anno; è quanto emerge dai dati del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Secondo quest'ultimo, nel periodo gennaio-ottobre il valore aggiunto industriale dei produttori alimentari è aumentato del 7,8% su base annua mentre quello dei trasformatori di sottoprodotti agricoli è salito dell'8%.

Nei primi 10 mesi, secondo i dati, le vendite al dettaglio dell'industria alimentare hanno testimoniato una crescita robusta, con quella di cereali, olio e prodotti alimentarli che è aumentata del 10,3% a confronto con un anno prima, arrivando a 1.350 miliardi di yuan (circa 212,09 miliardi di dollari).

Le vendite al dettaglio nel settore delle bevande sono aumentate del 21,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 230,1 miliardi di yuan, mentre quelle nel settore del tabacco e degli alcolici hanno infine registrato un aumento annuale del 24,5%, raggiungendo quota 381,7 miliardi di yuan, come mostrano i dati ministeriali.

Nei primi 10 mesi dell'anno, le imprese alimentari con entrate annuali superiori ai 20 milioni di yuan hanno totalizzato profitti per 475,7 miliardi di yuan, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)