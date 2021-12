Cina:profitti imprese statali a quota 1.750 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - In Cina le imprese di proprietà dello Stato amministrate a livello centrale hanno assistito a una robusta crescita dei profitti netti nei primi 11 mesi dell'anno. Lo ha fatto sapere oggi il massimo regolatore per quanto riguarda i beni statali del Paese.

La Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà statale del Consiglio di Stato ha infatti precisato che durante il periodo gennaio-novembre, i profitti netti di tali aziende si sono espansi arrivando a 1.750 miliardi di yuan (circa 274,94 miliardi di dollari).

Secondo quest'ultima, le imprese del settore petrolifero e petrolchimico, del ferro e dell'acciaio e del carbone hanno osservato un evidente aumento in termini di redditività.

Per quanto concerne l'intensità di ricerca e sviluppo delle aziende di Stato centrali, ossia la percentuale di entrate che viene reinvestita in R&S, vi è stato un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 2,3% durante il periodo.

Dall'inizio dell'anno, fa sapere la Commissione, le aziende statali amministrate a livello centrale hanno accelerato i loro investimenti nei settori strategici emergenti.

Stando ai dati, nei primi tre trimestri gli investimenti delle imprese di proprietà dello Stato amministrate a livello centrale in questi settori hanno raggiunto i 726,7 miliardi di yuan, con un aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente.

Alla fine del mese scorso, il rapporto debito/patrimonio di tali aziende cinesi amministrate centralmente è arrivato al 65,1%. (XINHUA)