Cina:mercato display uso commerciale +11,4% nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Si prevede che il mercato dei grandi schermi commerciali in Cina assista a un aumento delle spedizioni pari all'11,4% su base annua, per raggiungere quota 9,53 milioni nel 2022; è quanto si evince da un rapporto di settore.

Secondo la società di ricerca International Data Corporation (Idc) infatti, le spedizioni totali di lavagne interattive raggiungeranno 2,18 milioni l'anno prossimo, in crescita del 17,8% rispetto a un anno fa.

I dati di Idc mostrano che gli schermi pubblicitari assisteranno all'incremento più elevato, pari al 33,9%, grazie alla crescente domanda da parte del settore della vendita al dettaglio, il quale ha subito una rapida trasformazione digitale.

La società si aspetta che il prossimo anno i televisori commerciali e i display di giunzione a cristalli liquidi facciano segnare rispettivamente il 4,5% e l'11,6%.

Entro il 2023, circa il 28% dei produttori di display commerciali avrà la capacità di fornire soluzioni visive in scenari 'smart' grazie all'integrazione accelerata tra le industrie. (XINHUA)