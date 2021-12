Cina:export auto più che raddoppiato rispetto a 2020

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Le aziende automobilistiche cinesi hanno esportato 1,79 milioni di auto nei primi 11 mesi dell'anno, cifra più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; è quanto illustrano i dati di settore della China Association of Automobile Manufacturers.

Secondo l'associazione, spinte da una forte domanda in uscita per i veicoli a nuova energia, le esportazioni di auto della Cina sono aumentate del 59,1% su base annua, arrivando a 200.000 unità nel solo mese di novembre.

Le esportazioni di autovetture destinate al trasporto passeggeri sono cresciute del 71,2% rispetto a un anno fa, raggiungendo le 170.000 unità il mese scorso, mentre quelle di veicoli commerciali sono aumentate del 13% su base annua arrivando a 30.000 unità.

A novembre le esportazioni di veicoli a nuova energia sono balzate alle stelle con un incremento del 189,9% a confronto con il 2020, toccando quota 37.000 unità. (XINHUA)